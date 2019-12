Isagro cede controllata indiana per 52,1 milioni euro

editato in: da

(Teleborsa) – Isagro ha finalizzato la cessione della controllata Isagro Asia alla società PI Industries Ltd. (parte non correlata, per un valore al netto della with-holding tax di circa 52,1 milioni di euro, somma interamente pagata in data odierna ad esclusione di circa 5,9 milioni di Euro, oggetto di un “escrow fund” presso HSBC, da liberarsi in base agli accordi contrattuali.

Isagro Asia, con un organico di circa 270 dipendenti, è una società con sede a Mumbai e attiva nella formulazione e distribuzione di prodotti generici di chimica organica in India, nonché nella sintesi chimica anche per conto terzi. Nel 2018 ha generato Ricavi per circa

37 milioni di Euro e un Utile netto di circa 3 milioni di Euro, con un Patrimonio netto di circa 36 milioni di

Euro e una Cassa netta di circa 14 milioni di Euro.

Nell’ambito degli accordi relativi a tale transazione, che sono stati conclusi anche con la volontà di mantenere vivi i rapporti di collaborazione infragruppo consolidati negli anni con Isagro Asia, sono stati sottoscritti contratti accessori di fornitura, distribuzione e di attribuzione di diritti preferenziali, la cui valorizzazione sarà oggetto di separata valutazione e successiva comunicazione.

La cessione è parte del processo di modifica del modello di business di Isagro ed i relativi proventi ridurranno l’indebitamento finanziario netto di Isagro al 31 dicembre 2019.