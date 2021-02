Iren vince il premio Best Performance Award di SDA Bocconi

editato in: da

(Teleborsa) – Iren si è aggiudicata il premio Best Performance Award nella categoria “Best Performing Large Company” assegnato da SDA Bocconi, la prestigiosa business school di Milano. Giunto alla sua quarta edizione, il Best Performance Award premia le aziende che creano valore economico, tecnologico, umano, sociale e ambientale, operando in modo complessivamente sostenibile.

L’approccio alla sostenibilità è l’elemento che ha portato all’assegnazione del premio a Iren, anche alla luce del fatto che “il 76% della produzione di energia arriva da fonti rinnovabili contro una media di settore che si attesta al 40%”. Per Iren si tratta è un importante riconoscimento a conferma dell’attenzione alla sostenibilità, ambito nel quale la società prevede di investire oltre 2 miliardi di euro al 2025 con una forte attenzione allo sviluppo della multicircle economy.

“Un riconoscimento importante che certifica l’eccezionale resilienza dimostrata in un 2020 caratterizzato dagli effetti della pandemia da Covid-19 e il significativo percorso di crescita e trasformazione compiuto da Iren negli ultimi anni che ha visto l’integrazione della sostenibilità nella strategia industriale del Gruppo – ha affermato l’AD di Iren Massimiliano Bianco – Gli investimenti nella sostenibilità possono oggi rappresentare uno straordinario stimolo al PIL del Paese e generare importanti ricadute sociali”.