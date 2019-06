IREN sottoscrive due linee credito collegate a indici sostenibilità

editato in: da

(Teleborsa) – IREN ha sottoscritto due linee di credito di tipo Sustainability linked revolving credit facility (RCF) con Banca IMI/Intesa Sanpaolo ed UniCredit. Le linee prendono la forma di linee “committed” per un ammontare complessivo di 150 milioni di euro ed hanno durata 3 anni.

Dopo i successi conseguiti con l’emissione dei due Green Bond, questa nuova operazione rafforza l’integrazione degli obiettivi di sostenibilità nella strategia finanziaria del Gruppo tramite un meccanismo di premio/penalità legato al raggiungimento di specifici obiettivi ambientali. Nell’impegno sottoscritto con le banche, infatti, sono stati definiti alcuni indicatori di performance ambientale in tema di raccolta differenziata e raggiungimento di nuovi target di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate.

Nei territori di riferimento, Iren ha già raggiunto il 64,3% di raccolta differenziata contro un dato nazionale pari al 55,5% e già oggi, conta l’87% della produzione elettrica da fonti rinnovabili o assimilate a fronte di una media nazionale del 35%.

In linea con i nuovi principi di “Sustainability Linked Loan Principles” emanati da LMA (Loan Market Association), Iren ha inoltre incaricato DNV GL come certificatore esterno per il rilascio di una Sustainable Opinion periodica di adeguatezza e conseguimento degli obiettivi ambientali definiti.