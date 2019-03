Iren, sottoscritto patto parasociale con First State

editato in: da

(Teleborsa) – Contestualmente alla sottoscrizione di un contratto di compravendita tra First State SP S.à r.l. (FSI) e Uniper Global Commodities SE (Uniper) avente a oggetto la vendita di tutte le azioni della società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. (OLT) di titolarità della medesima Uniper, è stato sottoscritto un patto parasociale tra, da un lato, IREN Mercato S.p.A. (IME) e ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A. (ASA), società partecipata al 40% dal Gruppo IREN, e, dall’altro lato, FSI, relativo alla governance e alla circolazione delle partecipazioni di OLT, società che ha sviluppato e gestisce l’impianto di rigassificazione “FRSU Toscana” da 3,75 milioni di mc all’anno, ancorato a 22 km dalla costa toscana fra Pisa e Livorno.

“Iren valuterà nell’ambito degli accordi raggiunti con Uniper e con il nuovo Partner, tutte le opzioni strategiche per valorizzare la propria partecipazione in OLT, considerata non più strategica nell’ambito del portafoglio di attività del Gruppo, continuando al contempo a

sostenere lo sviluppo della società”, hanno dichiarato congiuntamente il Presidente di Iren Paolo Peveraro e l’Amministratore Delegato Massimiliano Bianco.

Il patto parasociale entrerà in vigore contestualmente al closing dell’operazione disciplinata dal contratto di compravendita stipulato in data odierna, 22 marzo 2019, fra Uniper e FSI.

Ai sensi degli accordi attualmente in essere tra Uniper, Iren e ASA, ad IREN e ASA è attribuito un diritto di co-vendita avente a oggetto tutte o parte delle azioni di OLT di cui sono attualmente titolari, agli stessi termini e condizioni previsti per la cessione delle azioni di titolarità di Uniper. Tale diritto potrà essere esercitato entro 6 mesi dalla ricezione – avvenuta in data odierna – della notifica relativa alla vendita da parte di Uniper.