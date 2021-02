Iren riconosciuta Supplier Engagement Leader da CDP

editato in: da

(Teleborsa) – Arriva un nuovo riconoscimento della “sostenibilità” si Iren. L’azienda di Reggio Emilia, che prevede di investire in sostenibilità oltre 2 miliardi di euro al 2025, si è vista riconoscere la qualifica di Supplier Engagement Leader dall’organizzazione no profit indipendente CDP, che raccoglie, analizza e diffonde dati sulle performance ambientali di imprese, città, stati e regioni e detiene il più grande database internazionale sulle politiche di gestione del climate change attuate dalle più importanti organizzazioni mondiali.

Il riconoscimento, ottenuto solo dal 7% delle 5.800 aziende che hanno partecipato alla survey promossa da CDP sui cambiamenti climatici, testimonia l’efficacia con cui le aziende stanno coinvolgendo i propri fornitori nel contrasto al cambiamento climatico.

Questo riconoscimento segue un altro ricevuto lo scorso dicembre da CDP che ha incluso Iren tra le 8 imprese italiane e le 273 imprese a livello mondiale con un livello A per le performance connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

“Il riconoscimento ottenuto da CDP è di particolare valore poiché testimonia l’impegno di Iren nella concretizzazione del proprio ruolo sociale e nella minimizzazione del proprio impatto verso l’esterno”, commenta Moris Ferretti, Vice Presidente di Iren, sottolineando l’attenzione che l’azienda riserva “al coinvolgimento dei propri fornitori, adottando politiche e strumenti per sviluppare un circolo virtuoso sull’intera catena del valore”.

“Le emissioni delle aziende non finiscono alla porta d’ingresso”, quelle della “catena di approvvigionamento di un’azienda sono in media 11,4 volte maggiori delle sue emissioni dirette” – spiega Sonya Bhonsle, responsabile globale delle catene del valore CDP -“un’azione aziendale significativa per il clima significa impegnarsi con i fornitori per ridurre le emissioni lungo tutta la catena del valore”.