Iren, Piano punta su crescita e sostenibilità. Bianco: “Aspiriamo a essere protagonisti”

(Teleborsa) – Iren ha presentato oggi il Piano 2020-2025, che punta a 3,7 miliardi di investimenti e conia un nuovo temine la “Multicircle Economy”, per dar conto di una strategia che amplia il concetto “circular economy” per tener conto della sua dimensione multi-business.

Fra le priorità la crescita su due livelli, in ambito nazionale per perseguire nuove opportunità ed in ambito locale, per confermare il forte radicamento nei territori storici di riferimento e proporsi come motore propulsivo dell’economia locale.

Il Piano – ha spiegato l’Ad Massimiliano Bianco – “testimonia la volontà di proseguire nel percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni” e dimostra che il Gruppo, forte di una situazione finanziaria “robusta” che nasce da un “percorso virtuoso di miglioramento della posizione finanziaria” è “pronto ad ampliare i suoi orizzonti verso nuovi territori in ambito nazionale”.

“Iren è già protagonista e può esserlo ancora di più in futuro”, ha affermato il numero uno del Gruppo, richiamando l’ambizione di crescere come player nazionale.

I pilastri strategici – ha spiegato – guardano a macrotrend (sostenibilità risorse, transizione energetica, ruolo centrale cliente, rivoluzione tecnologica, consolidamento) e si declinano in un percorso che punta sulla crescita (locale e nazionale), sostenibilità, centralità cliente, evoluzione tecnologica, digitalizzazione e persone, queste ultime definite dall’Ad un “binomio inscindibile”.

Questa strategia porterà a generare 1,16 miliardi di EBITDA, in aumento di 240 milioni rispetto al 2019, e 350 milioni di utile al 2025. Durante la conference call, l’Ad Bianco ha anche confermato per il 2020 una stima di EBITDA di 905-915 milioni, quantificando l’impatto Covid in soli 15 milioni, che testimonia la resilienza del business model e conferma che Iren è riuscita a mitigare l’impatto dell’emergenza mantenendo alta profittabilità.

Nell’arco del Piano, il Gruppo Iren attende una crescita media del dividendo dell’8% annuo. Una previsione – ha spiegato l’Ad- che è “segnaletica”, ovvero non soggetta a vincoli di distribuzione, per consentire al Gruppo di cogliere eventuali opportunità sul mercato.

La strategia sostenibile di lungo termine al 2035 – ha spiegato Bianco durante la call – si concentra su economia circolare, risorse idriche, decarbonizzazione, città resilienti e persone. Il Covid- ha precisato – non avrà alcun impatto sugli obiettivi di lungo termine.