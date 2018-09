IREN, perfezionato l’acquisto di Spezia Energy Trading

editato in: da

(Teleborsa) – IREN Mercato comunica di aver perfezionato l’acquisizione di Spezia Energy Trading, società con sede a La Spezia controllata da Spienergy facente parte del gruppo ENOI, specializzata nella commercializzazione di luce e gas verso Piccole e Medie Imprese (PMI) e sul mercato all’ingrosso. IREN è appunto attiva nella vendita di luce elettrica, gas e servizi collegati.

L’accordo prevede che sia conferito a Spezia Energy Trading, prima del closing, tutto il portafoglio clienti energia elettrica e gas di Spienergy, costituito da contratti in ambito power per 1,6 TWh e da contratti in ambito gas per 0,26 TWh, concentrati in particolare nell’area centro nord del Paese. Obiettivo di IREN è consentire una forte accelerazione del piano di crescita in ambito Pmi rispetto agli obiettivi del piano industriale con un portafoglio clienti di buona marginalità in territori contigui.