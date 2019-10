IREN perfeziona acquisto di Territorio e Risorse S.r.l.

editato in: da

(Teleborsa) – Il Gruppo IREN investe nel quadrante del Piemonte orientale dove ha scelto di operare attraverso ASM Vercelli. Attraverso la controllata IREN Ambiente, ha perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Territorio e Risorse S.r.l., società che ha realizzato e gestisce un impianto di compostaggio e di digestione aerobica nel Comune di Santhià, in provincia di Vercelli.

La Provincia di Vercelli ha autorizzato l’ampliamento dell’impianto esistente che, partendo dall’attuale capacità di 36.000 tonnellate annue e a seguito di un investimento di ca. 10 Mln di euro, raggiungerà una potenzialità di 50.000 tonnellate annue, di cui 40.000 tonnellate di FORSU e 10.000 tonnellate di rifiuti vegetali. L’ampliamento consentirà all’impianto di raggiungere un EBITDA di ca. 2,5 Mln (a partire dai circa 650 mila euro attuali) con una produzione di ca. 2,6 Mln di mc di biometano.

“Questa operazione rappresenta un ulteriore passo avanti verso la conferma di Iren quale polo aggregatore all’interno dei suoi territori di riferimento coerentemente con le indicazioni del recente Piano Industriale – hanno congiuntamente dichiarato Renato Boero e Massimiliano Bianco, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo IREN – . La valorizzazione e il recupero della componente umida del rifiuto per la produzione di biometano in Piemonte è in continuità con analoghi investimenti in corso di realizzazione ed autorizzazione in altri territori”.

