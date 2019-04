Iren, ok soci a proposta modifica statuto e piano buyback

editato in: da

(Teleborsa) – L’assemblea straordinaria degli azionisti di Iren ha approvato la modifica di alcuni articoli dello statuto sociale.

Le modifiche principali riguardano: la cessazione della delega conferita al Consiglio di Amministrazione per aumenti di capitale riservati a Soggetti Pubblici; l’aumento del numero dei consiglieri che passa da 13 a 15 e persegue l’obiettivo di garantire una rappresentanza sia ai soci ex Acam entrati nella compagine sociale di Iren, sia al socio FCT a seguito della scissione di FSU; la maggioranza qualificata di alcune delibere del Consiglio di Amministrazione; l’aumento del numero dei consiglieri tratti dalla lista di maggioranza che passa da 11 a 13; l’aumento del numero dei componenti effettivi del Collegio Sindacale che passa da 3 a 5.

L’assemblea ordinaria ha inoltre autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad acquistare e disporre di azioni proprie di Iren, anche in via frazionata.

Il CdA potrà effettuare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per un massimo di 65.000.000 di azioni della Società, pari ad un ventesimo del capitale sociale. Il programma di acquisto di azioni proprie è consentito per diciotto mesi a decorrere dall’odierna delibera assembleare. Il controvalore massimo delle azioni acquistabili nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, non potrà essere superiore all’ammontare degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.