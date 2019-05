Iren, ok dell’Assemblea a bilancio e dividendo. Renato Boero è il nuovo Presidente

editato in: da

(Teleborsa) – Via libera dell’Assemblea degli Azionisti di Iren al Bilancio relativo all’esercizio 2019, che si è chiuso con un utile pari ad Euro 125.927.825,42, da distribuire come segue:

– Quanto ad Euro 6.296.391,27 pari al 5% dell’utile di esercizio, a riserva legale;

– Quanto ad Euro 109.278.235,67 a dividendo agli Azionisti, corrispondente ad Euro 0,084 per ciascuna delle n. 1.300.931.377 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale della Società con la precisazione che le eventuali azioni proprie non beneficeranno del dividendo; il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal giorno 26 giugno 2019, contro stacco cedola il 24 giugno 2019 e record date il 25 giugno 2019;

– In un’apposita riserva di utili portati a nuovo, l’importo residuo pari ad almeno Euro 10.353.198,48;

così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 aprile 2019.

Con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 si è concluso il mandato del Consiglio di Amministrazione (CdA) in carica. L’Assemblea degli Azionisti ha provveduto a nominare pertanto il nuovo CdA della società che rimarrà in carica per gli esercizi 2019/2020/2021 (scadenza: data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2021).

L’Assemblea ha, inoltre, nominato Renato Boero alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2019/2020/2021.