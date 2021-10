Iren nomina Cfo Anna Tanganelli. Levrino nuovo Head of CEO Office

(Teleborsa) – Iren annuncia la nomina di Anna Tanganelli quale nuovo Chief Financial Officer a partire dal 1° novembre 2021 e la nomina dell’attuale direttore finanziario Massimo Levrino alla carica di Head of CEO Office.

Anna Tanganelli vanta un solido background internazionale e una lunga esperienza nel mondo della finanza aziendale, avendo rivestito ruoli di crescente responsabilità sia in Italia che all’estero, presso grandi gruppi multinazionali attivi nel settore industriale e finanziario. Dopo un percorso iniziato in UBS, dove si è occupata fra l’altro dell’alleanza strategica tra Fiat e Chrysler, Tanganelli è entrata a far parte dell’ex Gruppo FCA (ora Stellantis) e, più recentemente, ha occupato la posizione di Chief Financial Officer di Magneti Marelli e di Chief Financial Officer della Regione EMEA all’interno del più ampio Gruppo Marelli.

L’attuale Cfo Massimo Levrino andrà ad assumere il ruolo di Head of CEO Office ed affiancherà l’Amministratore Delegato nel coordinamento dei programmi di trasformazione e dei progetti speciali nonché nell’analisi e nella valutazione delle iniziative strategiche.