Iren Mercato: la tutela dei dati personali dei clienti è una priorità

(Teleborsa) – In merito al provvedimento sanzionatorio emesso dall’Autorità Garante per i dati personali a seguito di un’istruttoria svolta nel corso del 2020, Iren Mercato in una nota ha dichiarato che la tutela dei dati personali dei clienti “è da sempre una priorità. La Società ritiene infatti di aver agito in buona fede, adeguandosi alle evoluzioni e al rispetto dei regolamenti già prima dello stesso procedimento, come riconosciuto dal Garante”.

Iren ha sottolineato che il provvedimento del Garante è partito a seguito di un numero ridotto di segnalazioni, dieci in totale, da parte di persone i cui dati personali sono stati acquisiti da società terze. “Società che avevano comunque registrato l’interesse di tali persone ad essere contattati per offerte commerciali. Iren Mercato, che ha già ottemperato al Provvedimento del Garante, intende comunque avviare un’azione di rivalsa nei confronti dei fornitori”, ha fatto sapere l’azienda.

“Come era stato comunicato all’Autorità Garante nel corso delle corrispondenze avviate a seguito dell’apertura dell’istruttoria, Iren Mercato a partire da marzo 2020, prima dell’avvio dell’indagine, aveva già allineato le modalità di acquisizione dei contatti dotati di consenso alle nuove indicazioni formulate dal Garante nel Provvedimento dell’11 dicembre 2019 – prosegue la nota – Fattore riconosciuto positivamente dal Garante stesso”.

Iren Mercato ha infine ricordato che l’azienda conta circa 2 milioni di clienti sul territorio nazionale e gestisce diversi milioni di contatti commerciali: “l’incidenza dei casi contestati è minima, relativa a periodi passati a cui sono seguiti nuovi processi di gestione e controllo dei dati e, in ogni caso, le segnalazioni in esame non hanno portato a contratti non richiesti”.