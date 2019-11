Iren Mercato: 23mila nuovi clienti nel mercato a maggior tutela

editato in: da

(Teleborsa) – Iren Mercato si aggiudica la prima posizione in graduatoria nella procedura ad evidenza pubblica per la vendita del ramo d’azienda organizzato per l’esercizio del servizio di maggior tutela denominato SanremoLuce, messo in vendita da Amaie, societàche gestisce la distribuzione dell’energia elettrica nel ponente ligure.

Con un’offerta di 6,2 milioni di euro, il gruppo ha acquisito 23mila nuovi clienti elettrici nel mercato della maggior tutela, cosa che consentirà di aumentare l’energia elettrica venduta di circa 50 GWh/anno, con un fatturato annuo atteso pari a circa 13,6 milioni nel 2020.

“L’operazione permetterà al Gruppo di aumentare la propria base clienti e continuare il processo di consolidamento nei propri territori di riferimento“, hanno commentato il presidente di Iren Renato Boero e l’Ad Massimiliano Bianco.

“Grazie all’acquisizione, sarà possibile accelerare la crescita degli utenti finali verso il target di 2,25 milioni di clienti annunciati durante la presentazione del nuovo piano industriale, sviluppare ulteriormente la propria politica commerciale e rafforzare il ruolo di fornitore di servizi per il cittadino nell’area del ponente ligure”, hanno concluso.

