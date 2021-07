Iren, inaugurato il nuovo depuratore di Rapallo

editato in: da

(Teleborsa) – E’ stato inaugurato ufficialmente questa mattina il nuovo impianto di depurazione di Rapallo, in località Costaguta Ronco, alla presenza del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Iren Gianni Vittorio Armani, del Sindaco del Comune di Rapallo e Vice Sindaco della Città Metropolitana Carlo Bagnasco e dell’AD di Ireti Fabio Giuseppini.

Allo stato attuale il depuratore raccoglie le acque reflue di Rapallo e parte di Zoagli ed è stato progettato per un funzionamento modulare e flessibile così da gestire la variazione di carico e di portata dovuti alla fluttuazione turistica (dai 30.000 abitanti residenti fino ad un massimo di 90.000 abitanti). Il nuovo impianto scarica a mare ad una profondità di 41 metri tramite una condotta della lunghezza di 3 Km, è inoltre dotato di un sistema per il controllo degli odori che prevede il trattamento modulare dell’aria con tecnologia di filtrazione a secco, soluzioni che sono in grado di abbattere completamente l’impatto verso l’ambiente esterno.

Per far conoscere meglio ai rapallini le caratteristiche del depuratore, il Comune e Iren organizzeranno visite guidate con i tecnici, che si svolgeranno a partire dal mese di settembre e che saranno prenotabili, con modalità che saranno comunicate a breve, da chiunque voglia approfondire la conoscenza di questo servizio fondamentale per il territorio.