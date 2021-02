Iren, dal 1° marzo torna GIROVERDE

editato in: da

(Teleborsa) – Torna in Emilia Romagna una iniziativa di economia circolare di Iren, per recuperare a domicilio i materiali di potatura, sfalci d’erba e foglie di provenienza domestica ed ottenerne terriccio universale da usare per vasi e giardini. Dal 1° marzo riprenderà il “GIROVERDE”, una iniziativa sospesa durante la stagione invernale.

Ad ogni famiglia sarà distribuito un sacco bianco, nel quale mettere esclusivamente sfalci d’erba, foglie e potature sminuzzate. Il sacco sarà posto davanti alle abitazioni la sera precedente al giorno di raccolta ed Iren provvederà al ritiro di casa in casa, per conferire poi il materiale in un impianto dove viene trasformato in terriccio ammendante per vivai, orti e giardini. Nei Centri di Raccolta si potrà anche ritirare gratuitamente il compost, frutto di questa raccolta differenziata.