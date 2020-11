Iren, al via riqualificazione nuova sede Genova sostenibile e “people oriented”

editato in: da

(Teleborsa) – Iren annuncia l’avvio die lavori della nuova sede di Genova, che sorgerà nell’ex palazzo delle Poste in Piazza Raggi, nelle immediate vicinanze della stazione di Genova Brignole, ed andrà a sostituire la storica sede di Via SS. Giacomo e Filippo. L’investimento è pari a 20 milioni di euro.

Sostenibilità, lavoro agile, servizi e welfare aziendale sono i punti di forza di questo progetto, che si inserisce in una più ampia visione di Gruppo “people oriented”, proponendo un nuovo modo di lavorare, agile e moderno.

E’ prevista la costruzione di un edificio con una superficie lorda complessiva di 15mila mq. La struttura sarà in grado di ospitare oltre 400 postazioni di lavoro, alle quali si aggiungeranno spazi complementari dedicati alla vita sociale e aziendale, quali aree per incontri e meeting e per la formazione. Oltre a questo, troveranno spazio anche gli sportelli di servizio alla clientela

L’intervento è in linea con quanto Iren portando avanti nelle sedi di Torino e Reggio Emilia, con una riorganizzazione degli spazi che si inserisce perfettamente in questo nuovo approccio del modo di lavorare.

L’immobile verrà costruito secondo i più elevati standard funzionali ed energetici che consentiranno di ridurre, in misura sensibile rispetto alla situazione attuale, l’impatto ambientale e i costi di gestione. In più, il progetto permetterà di razionalizzare la presenza operativa e logistica delle attività di Iren a Genova e insisterà su un’area cittadina posta in posizione centrale e connessa direttamente con la linea ferroviaria e la metropolitana, realizzando anche un importante intervento in termini di riqualificazione urbana.

L’intervento di riqualificazione dell’edificio, iniziato a luglio 2020, ha durata di 18 mesi. La nuova sede verrà inaugurata tra fine 2021 e inizio 2022.

“Iren ha modificato profondamente la propria organizzazione negli ultimi mesi, rivoluzionando completamente il concetto tradizionale di lavoro, effettuando un forte investimento sullo smart working, iniziato fin dal novembre 2018, ben prima dell’insorgere della pandemia”, ha affermato l’Amministratore delegato Massimiliano Bianco, ricordando che “gli importanti investimenti in digitalizzazione realizzati dal Gruppo stanno consentendo di reagire prontamente ai rapidi cambiamenti e alle sfide alle quali siamo chiamati.

“Oltre agli importanti investimenti in digitalizzazione, negli ultimi mesi abbiamo lavorato per introdurre un profondo cambiamento culturale, con un’organizzazione del lavoro basata su processi, obiettivi e tempi flessibili che consentano un corretto bilanciamento fra vita privata e professionale”, ha sottolineato Antonio Andreotti, Direttore Personale, Organizzazione e Sistemi Informativi di Iren.

“L’edificio è stato pensato e progettato per rispondere nel modo migliore alla rapida evoluzione della tecnologia e, più in generale, delle nuove modalità di lavoro”, ha spiegato Vito Gurrieri, Direttore Approvvigionamenti, Logistica e Servizi.