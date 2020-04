Iren acquista azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – Iren, facendo seguito a quanto comunicato il 26 marzo 2020 in merito all’avvio della seconda tranche del programma di acquisto di azioni

proprie autorizzato dall’Assemblea degli Azionisti del 5 aprile 2019, rende noto di aver acquistato in data 27 marzo 2020, complessivamente 517.599 azioni ordinarie al prezzo medio unitario di 2,0289 euro, per un controvalore complessivo di euro 1.050.156,61.

A seguito delle operazioni suddette, la Società detiene 3.950.587 azioni proprie, pari allo 0,3037% del capitale sociale.

Nel frattempo, in Borsa, peggiora la performance di Iren, che si posiziona a 2,124 euro con una discesa del 5,60%.