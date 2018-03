Iren, accelerano i conti del 2017. Proposto dividendo

(Teleborsa) – Iren ha chiuso il 2017 con conti in salita.

I ricavi salgono del 12,6% a 3,697 miliardi di euro. Il Margine Operativo Lordo (Ebitda) a 820,2 milioni di euro (+0,7% rispetto agli 814,2 milioni di euro del 2016.

L’utile netto di gruppo pari a 237,7 milioni di euro aumenta del 32,2% rispetto a 179,8 milioni di euro precedenti.

L’indebitamento finanziario netto pari a 2.372 milioni di euro scende di circa 85 milioni di euro rispetto al dato del 31 dicembre 2016.

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto un dividendo pari a 0,07 euro per azione in crescita del 12%. “Quelli presentati oggi sono i migliori risultati di sempre nella storia di Iren“, ha commentato il presidente Paolo Peveraro. “Il 2017 – ha aggiunto – è stato contrassegnato non solo da un aumento significativo di utili e dividendi, ma anche da una notevole crescita negli investimenti (+32% a 357,3 milioni di euro), quasi interamente destinati allo sviluppo sui territori, generando per gli stessi una rilevante ricaduta in termini socio economici”.

Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo ha approvato il Bilancio di Sostenibilità/Dichiarazione non finanziaria 2017 che si è chiuso con quasi 2,8 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 evitate nella gestione dei servizi, mentre l’86% della produzione energetica da fonte eco-compatibile (media nazionale 37,3%). Per quanto riguarda la raccolta differenziata, questa arriva al 60,6% contro una media nazionale che si ferma al 52,5%. 1.171 impianti per garantire la depurazione delle acque. Per quanto riguarda l’occupazione, il 98% dei dipendenti è a tempo indeterminato, nel 2017 ci sono state 152 assunzioni.

Circa 90.300 studenti di oltre 700 scuole hanno partecipato alle offerte formative Edu.Iren