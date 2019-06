Iran, venti di guerra con gli Usa. Trump ordina e lascia in stand-by un possibile attacco

editato in: da

(Teleborsa) – Gli aerei erano già in volo e le navi in posizione. Ma, alle 19 ora di Washington (l’1 in Italia e le 3 in Iran), prima che venisse lanciato il primo missile, il presidente americano, Donald Trump, ha fatto marcia indietro annullando il via libera all’ attacco mirato contro obiettivi iraniani disposto in seguito all’abbattimento del drone spia Usa avvenuto ieri nel Golfo. A dare la notizia è il New York Times.

Al momento la tensione resta alta e le prossime ore saranno cruciali per capire se si tratta di un annullamento totale dell’intervento o una semplice sospensione strategica. La flotta Usa nel Golfo è in stand-by per le prossime 72 ore, con l’equipaggio in posizione per attaccare mentre la Federazione americana per l’aviazione civile ha sospeso “fino a nuovo avviso” i voli civili degli Usa nello spazio aereo iraniano sul Golfo. “Il rischio per l’aviazione civile statunitense è dimostrato dal lancio di missili terra-aria iraniani per l’abbattimento di un velivolo di sorveglianza americano”, scrive l’authority. E secondo quanto riferiscono funzionari Usa al Wall Street Journal “una futura risposta militare all’Iran non è stata esclusa”.

Nello stesso tempo l’Iran sostiene di avere “prove inconfutabili” che quel drone si trovava nel suo spazio aereo. ”A mezzanotte e un quarto un drone americano è decollato dagli Emirati in modalità stealth e ha violato lo spazio aereo iraniano. Alle 4.05 ha puntato alle coordinate 25°59’43″N 57°02’25″E vicino a Kouh-e Mobarak – ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif –. Abbiamo recuperato parti del drone militare americano nelle nostre acque territoriali dove è stato abbattuto”.

Alla base dello stop all’attacco da parte degli Usa ci sarebbe una spaccatura interna all’amministrazione americana. Se il consigliere per la sicurezza nazionale, John Bolton, il segretario di Stato Mike Pompeo e la direttrice della Cia, Gina Haspel, avevano dato luce verde a una risposta militare, i dirigenti del Pentagono hanno ammonito che un intervento del genere potrebbe provocare un’escalation vertiginosa con rischi per le forze americane nella regione.