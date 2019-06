Iran, Trump impone sanzioni al Leader Supremo

editato in: da

(Teleborsa) – Donald Trump ha imposto sanzioni al Leader Supremo dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente statunitense, spiegando che “Teheran deve smetterla di sponsorizzare il terrorismo”.

“Non cerchiamo un conflitto con l’Iran. Ma posso dirvi che non possiamo consentire all’Iran di avere armi nucleari”, ha aggiunto l’inquilino della Casa Bianca che per la prima volta ha deciso di colpire direttamente Khamenei.

Le sanzioni mirano a negare l’accesso alle istituzioni finanziare internazionali alla guida suprema della Repubblica islamica e a suoi stretti collaboratori. Secondo quanto dichiarato dal Segretario al Tesoro americano, Steven Mnuchin, gli Stati Uniti congeleranno miliardi di dollari di fondi attivi dell’Iran.

La decisione arriva al culmine dei giorni di tensioni tra i due Paesi dopo l’abbattimento di un drone di Washington sullo Stretto di Hormuz da parte dei Pasdaran lo scorso giovedì a cui erano seguiti icyber attacchi ordinati da Trump.

Il presidente USA ha specificato di non voler chiudere la porta del dialogo con Khamenei ma “senza pre-condizioni”; per Trump si tratta di una “risposta forte e proporzionata. Abbiamo mostrato molta moderazione, ma questo non significa che la mostreremo in futuro”