Iran, Trump annuncia sanzioni “durissime”

(Teleborsa) – Donald Trump ha annunciato sanzioni “durissime” contro l’Iran, smentendo al momento le ipotesi di un ritorno ai negoziati da parte dei due Paesi emersi in giornata.

Parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, il tycoon ha infatti dichiarato che le sanzioni “scatteranno immediatamente, sono già pronte e saranno durissime”.

Immediata la risposta dell’ambasciatore iraniano presso l’Onu, Majid Takht Ravanchi, che citato dall’agenzia iraniana Irna e riportato da alcuni media internazionali, ha definito “non credibile” l’offerta degli Stati Uniti di “negoziati seri” con Teheran, sia alla luce dell’uccisione di Qassem Soleimani sia per l’imposizione di nuove sanzioni sull’economia iraniana.

“L’Iran non ha intenzione di entrare in guerra con gli Stati Uniti”, ha aggiunto l’ambasciatore incontrando il segretario generale dell’organizzazione Antonio Guterres.

In precedenza era stata l’ambasciatrice americana alle Nazioni Unite Kelly Craft in una lettera inviata al Consiglio di sicurezza dell’Onu ad aprire a “seri negoziati senza precondizioni” con l’obiettivo di “prevenire ulteriori rischi per la pace e la sicurezza internazionali o l’escalation da parte del regime iraniano”.