Iran, Conte telefona a Rohani

(Teleborsa) – Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha avuto nel pomeriggio un colloquio telefonico con il presidente della Repubblica Islamica dell’Iran, Hassan Rohani.

È quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi che, al momento, non ha rilasciato altri dettagli. Nel frattempo, il premier ha incontrato il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio per fare il punto sulla crisi in Medio Oriente, con particolare riguardo alla crisi in Iraq e alla situazione libica.

Infine, mercoledì 15 gennaio Di Maio terrà un’informativa urgente alla Camera sulla situazione in Iran, Iraq e in Libia, come comunicato all’Assemblea di Montecitorio dal vicepresidente Fabio Rampelli.