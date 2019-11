IPO Sanlorenzo, nulla osta da Consob. Debutto il 10 dicembre

editato in: da

(Teleborsa) – Sanlorenzo, marchio leader a livello mondiale per numero di yacht superiori ai 30 metri ha ottenuto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) l’approvazione del prospetto relativo all’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie (Sanlorenzo) sul Mercato Telematico Azionario (MTA) ricorrendone i presupposti, sul segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Lo scorso 26 novembre, Borsa Italiana ha rilasciato il provvedimento di ammissione a quotazione delle azioni sul MTA.

Offerta

L’Offerta ha per oggetto massime n. 11.000.000 azioni, corrispondenti al 31,9% circa del capitale sociale (post Aumento di Capitale). In particolare: massime n. 4.500.000 azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione; massime n. 6.500.000 Azioni poste in vendita da Holding Happy Life (HHL), azionista di maggioranza della Società e controllata da Massimo Perotti, Presidente Esecutivo di Sanlorenzo.

E’ inoltre prevista la concessione da parte di HHL ai Joint Global Coordinator dell’opzione greenshoe di ulteriori massime n. 1.100.000 azioni della società, pari al 10% del numero massimo di azioni oggetto dell’offerta.

In caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe, l’offerta avrà ad oggetto massime n. 12.100.000 Azioni della Società, corrispondenti al 35,1% circa del capitale sociale (post Aumento di Capitale).

L’intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della società, ante Aumento di Capitale, è compreso tra Euro 480 milioni e Euro 570 milioni, pari ad un prezzo minimo di Euro 16 per azione ed un prezzo massimo di Euro 19 per azione a cui corrisponderà una capitalizzazione, post aumento di capitale, compresa tra Euro 552 milioni e circa Euro 656 milioni.

I proventi derivanti dall’aumento di capitale sono destinati ad essere utilizzati dalla Società principalmente a copertura dell’indebitamento finanziario, nonché per sostenere ed accelerare il futuro percorso di crescita e per cogliere opportunità di mercato.

Periodo di Offerta

L’Offerta ha avuto inizio in data 27 novembre 2019, e terminerà il 5 dicembre 2019, salvo proroga o chiusura anticipata che sarà resa nota tramite comunicato stampa.

Debutto

La data di avvio delle negoziazioni, attualmente prevista per il 10 dicembre 2019, sarà stabilita da Borsa Italiana con apposito avviso.