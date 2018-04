Ipo, numeri boom nel 2018 in Europa: la raccolta del primo trimestre è balzata del 172%

editato in: da

(Teleborsa) Mercato delle Ipo in Europa sotto il segno della vivacità. Lo dicono i dati che emergono dall’analisi “Ipo Watch Europe” di PwC sulle Ipo finalizzate in Europa nel 1° trimestre 2018.

NUMERI BOOM – Nei primi tre mesi dell’anno ci sono state 67 operazioni, che hanno raccolto 12,5 miliardi di euro, in crescita del 172% rispetto ai 4,6 miliardi raccolti dalle 54 Ipo dello stesso periodo dello scorso anno.

LONDRA REGINA – E’ la Borsa di Londra la più attiva, nonostante un calo nella raccolta delle 16 operazioni finalizzate (1,3 miliardi di sterline) rispetto alle 20 Ipo del 1° trimestre 2017 (di 1,8 miliardi di sterline)

La Deutsche Borse, invece, ha registrato la raccolta maggiore, con 5,8 miliardi pari al 46% della raccolta totale europea, grazie all’Ipo di Siemens’Healthineers (3,7 miliardi di euro) e quella di DWS ( 1,3 miliardi di euro).

Il settore più attivo si conferma quello finanziario, che rappresenta il 39% della raccolta europea, seguito dal settore healthcare (36%);

CHE SUCCEDE IN CASA NOSTRA? – Guardando al mercato italiano, Borsa Italiana nel primo trimestre di quest’anno ha registrato 6 Ipo sul segmento Aim Italia, per una raccolta di 856 milioni di euro, in crescita rispetto ai 142 milioni raccolti dalle 4 Ipo, sempre sull’Aim Italia, dello stesso periodo dello scorso anno.

TRA BREXIT, GUERRA COMMERCIALE E ATTESE DI RIALZI – Le Ipo, insomma, tengono più che bene, forti di un ottimo stato di salute che, almeno al momento, non sembra risentire di alcuni fattori “nonostante l’incertezza per i negoziati in corso circa la Brexit, la potenziale guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, nonché le attese di rialzo dei tassi d’interesse, il mercato europeo delle Ipo conferma un solido dinamismo”, come ha dichiarato Mara Biscaro, director capital markets & accounting advisory di PwC.