INWIT-Sina Hotels, nasce il primo “Hotel 5G a 5 stelle”

(Teleborsa) – Una vera e propria innovazione per quanto riguarda la nuova tecnologia applicata al settore alberghiero, che arricchisce le eccellenze ricettive del turismo italiano. Grazie all’accordo fra INWIT e SINA Hotels, sarà realizzato un impianto di micro-copertura cellulare indoor “5G Ready” presso l’albergo Sina Bernini Bristol di Roma.

Il primo “Hotel 5G a 5 stelle” consentirà di mettere a disposizione dei clienti connessioni ad alta velocità nelle stanze e negli spazi comuni dell’Hotel, sfruttando al meglio i servizi digitali per il business e il turismo. Con la gestione di un elevato numero di sensori, saranno resi disponibili servizi di domotica come l’apertura delle porte con gli smartphone, il controllo luci e la climatizzazione in ottica di risparmio energetico.