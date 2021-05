Inwit, primo trimestre in forte crescita post fusione con Vodafone Towers

editato in: da

(Teleborsa) – Inwit chiude il primo trimestre dell’anno con un risultato del periodo di 43,5 milioni, in crescita del 29,6% rispetto allo stesso periodo 2020,incorporando anche gli effetti della fusione con Vodafone Towers.

I ricavi si attestano a 190,2 milioni di euro, in aumento dell’84,8% rispetto allo stesso periodo 2020. Al netto di ricavi one-off,la crescita sarebbe stata pari al 97,2%.

L’EBITDA si attesta a euro 173 milioni, in aumento del 96,5% (+99,9% se si escludono i ricavi one -off e le partite economiche non ricorrenti), mentre l’EBIT è pari a 83,8 milioni di euro con un incremento del 47,8% (+51,5% escludendo i citati ricavi/costi one-off). La variazione dell’EBIT è dovuta all’effetto di cambiamento di perimetro delle attività compensato da maggiori ammortamenti degli asset iscritti a valle della fusione con Vodafone Towers.

Gli investimenti industriali del periodo sono aumentati a 18 milioni di euro.

L’Indebitamento Finanziario netto è pari a 3,6 miliardi di euro, inclusivo delle passività finanziarie IFRS16. Rispetto a dicembre 2020 (pari euro 3,7 miliardi), l’indebitamento finanziario netto si riduce di 2,7 punti percentuali. Il recurring free cash flow del primo trimestre 2021 – calcolato al netto sia dei ricavi/costi one–off sia del debito one-off non ancora corrisposto – si è attestato a euro 93,1 milioni, in crescita dell’85,2% rispetto allo stesso periodo del 2020.