Inwit, ok soci a bilancio e dividendo

editato in: da

(Teleborsa) – L’Assemblea Inwit ha approvato il bilancio dell’esercizio 2018 di Infrastrutture Wireless Italiane che si è chiuso con un utile netto di 140,8 milioni di euro.

I soci hanno altresì approvato di distribuire agli azionisti un dividendo nella misura di 0,211 euro per ciascuna azione ordinaria (con esclusione delle azioni proprie in portafoglio della società) per un totale di 126,6 milioni di euro.

Il dividendo verrà messo in pagamento a partire dal 17 aprile 2019 (payment date) sulla scorta delle evidenze dei conti di deposito titoli al termine della giornata contabile del 16 aprile 2019 (record date); la data di stacco cedola sarà il 15 aprile 2019.