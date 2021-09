INWIT, installata la prima torre per telecomunicazioni mobili in legno

(Teleborsa) – INWIT – società quotata sull’MTA di Borsa Italiana e attiva nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni – ha installato la prima torre per le telecomunicazioni mobili strutturata in legno d’Italia. La torre è composta da legno lamellare, è alta 40 metri e ha 4 ballatoi per posizionare antenne e ponti radio dei gestori ospitati. Si trova lungo l’autostrada A51 Tangenziale Est di Milano, nel territorio del Comune di Brugherio (MB), e garantirà la copertura della rete cellulare della zona.

“La nostra vuole essere una scelta responsabile e sostenibile – ha commentato l’AD di Inwit, Giovanni Ferigo – Nell’ottica di un futuro sempre più connesso, le torri aumenteranno, a supporto degli operatori di telecomunicazioni. Abbiamo dunque il compito di pensare a materiali alternativi che possano ridurre gli impatti ambientali lungo tutto il ciclo di vita dell’infrastruttura e che siano sempre più armonici con il paesaggio e il decoro urbano. Siamo convinti che il legno lamellare possa rappresentare un’ottima scelta in questa direzione, per creare un ambiente sempre più connesso, sostenibile e circolare”.