Inwit, assemblea nomina nuovo Cda

editato in: da

(Teleborsa) – Via libera dall’assemblea ordinaria degli azionisti di Inwit alla nomina del consiglio di amministrazione che entrerà in carica a decorrere dalla data di efficacia della fusione di Vodafone Towers in Inwit.

Gli amministratori – fa sapere la Società in una nota – sono 13 di cui 10 sono stati tratti dalla “lista di maggioranza” presentata dal socio Telecom Italia che ha il 60,03% del capitale sociale, lista che ha ottenuto il 71,6% dei voti del capitale. Per la lista Telecom sono stati nominati Giovanni Ferigo, Fabrizio Rocchio, Carlo Nardello, Emanuele Tournon, Agostino Nuzzolo, Barbara Cavaleri, Sabrina Di Bartolomeo, Sonia Hernandez, Filomena Passeggio, Antonio Corda.

Tre amministratori sono stati tratti dalla “lista di minoranza” presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori che detengono complessivamente 17.616.529 azioni ordinarie Inwit pari a circa il 2,93609% del capitale sociale e che ha ottenuto il 28,2% dei voti del capitale rappresentato in Assemblea. Risultano nominati Secondina Giulia Ravera, Laura Cavatorta, Francesco Valsecchi.