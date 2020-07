INWIT: assemblea approva il piano di incentivazione azionaria

editato in: da

(Teleborsa) – L’assemblea degli azionisti di INWIT ha approvato il piano di incentivazione azionaria di lungo termine 2020-2024 e il piano di azionariato diffuso 2020 (PAD 2020).

Inoltre, l’assemblea ha autorizzato per un periodo di 18 mesi decorrenti da oggi 28 luglio, l’acquisto di azioni proprie, a servizio del piano di incentivazione e del PAD 2020. L’autorizzazione è stata concessa per l’acquisto di massime 662 mila azioni ordinarie di INWIT, rappresentative dello 0,07% circa del capitale sociale, per un esborso complessivo fino a euro 7,5 milioni di euro.

Gli azionisti inoltre hanno confermato la nomina del consigliere di amministrazione Angela Maria Cossellu fino all’approvazione del bilancio del 2022.