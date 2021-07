INWIT annuncia risultati in decisa crescita nel semestre

editato in: da

(Teleborsa) – INWIT chiude il secondo trimestre con ricavi per 192,9 milioni di euro, con una crescita organica del 4,5%, un EBITDA di 175,9 milioni di euro (+2,5%) ed un margine EBITDA che si attesta al 91% sui ricavi. L’utile netto si attesta a 51,5 milioni di euro, in crescita del 35,2% rispetto allo stesso periodo 2020.

Nel primo semestre dell’esercizio 2021 tutti i principali indicatori economici e patrimoniali hanno evidenziato un andamento in crescita, anche per effetto della fusione con Vodafone Towers, avvenuta il 31 marzo 2020. I ricavi si attestano 383,1 milioni di euro, in aumento del 33,3% rispetto allo stesso periodo 2020 (287,4 milioni di euro).

L’EBITDA ammonta a 348,9 milioni di euro, in aumento del 34,4% rispetto al primo semestre 2020. A parità di perimetro, EBITDAaL in crescita del +7,6% rispetto al semestre del 2020. L’utile netto del periodo si attesta a 95 milioni di euro, in crescita del +32,6% rispetto allo stesso periodo 2020.

Il Recurring Free Cash Flow del primo semestre 2021 si è attestato a 184,4 milioni di euro, in crescita del 42,1% rispetto allo stesso periodo del 2020. Gli investimenti industriali del periodo sono stati pari a 54,4 milioni di euro in aumento di 20,7 milioni di euro rispetto al primo semestre 2020 (+61,6%), e sono stati destinati principalmente alla realizzazione di nuovi siti, allo sviluppo di microcoperture indoor con sistemi DAS e all’acquisizione di terreni.

La Guidance 2021 è confermata: Ricavi ed EBITDA nella parte bassa della forchetta di guidance, euro 785-795 milioni ed euro 715-725 milioni, rispettivamente.