“Invito a Palazzo”, l’arte nelle banche a portata di click

(Teleborsa) – Capolavori nascosti agli occhi dei cittadini che tornano a essere fruiti dalla collettività: sabato 3 ottobre parte la 19esima edizione di “Invito a palazzo”, la manifestazione promossa dall’ABI-Associazione Bancaria Italiana “che ogni anno per un’intera giornata mette in mostra opere d’arte e capolavori conservati nelle sedi storiche e moderne delle banche e delle fondazioni di origine bancaria”

E se la manifestazione, da sempre, registra la massiccia partecipazione dei cittadini con decine di migliaia di visitatori, quest’anno i numeri sono addirittura destinati a crescere: l’edizione 2020 infatti si allungherà fino al 10 ottobre in forma digitale con eventi live streaming, video e visite virtuali sui portali delle Banche, delle Fondazioni e della Banca d’Italia.

Tutti i contributi digitali saranno presenti sul sito della manifestazione (palazzi.abi.it) e su Muvir.eu (muvir.eu), il museo digitale delle banche in Italia.

Alla manifestazione, tradizionalmente dedicata alla visita dei palazzi storici delle banche, che quest’anno prende vita in forma digitale aderisce anche UBI Banca che aprirà virtualmente al pubblico le porte di alcuni tra i suoi più iconici edifici in tutta Italia, guidando i visitatori attraverso una ricca narrazione composta da fotografie, video e contenuti multimediali.

Come per le precedenti edizioni, anche se in modalità “remota”, gli avventori saranno accompagnati nel loro percorso di visita: troveranno infatti dei ciceroni digitali tra i quali le UBI Art Guide, colleghi che hanno aderito al progetto di valorizzazione partecipata in fieri dal 2018, e alcuni studenti delle scuole superiori, per intercettare l’interesse delle generazioni più giovani.

Dal 3 al 10 ottobre su sito e canale social dedicati al patrimonio artistico dell’Istituto, ogni giorno, verranno trasmesse e postate immagini, video e animazioni che riguardano 8 importanti edifici di valore storico e culturale, ovvero la Casa Museo Ivan Bruschi di Arezzo e sette tra i palazzi più significativi del patrimonio di UBI Banca: Palazzo Pallavicino Mossi di Torino, i Palazzi storici della Banca

Bergamasca e della Banca Popolare di Bergamo, Palazzo Martinengo di Villagana di Brescia, l’ex Hotel Continentale di Milano, Palazzo Albergotti di Arezzo, il Palazzo storico della Cassa di Risparmio di Macerata e il Villino Berlingieri di Napoli.

La visita “virtuale” consentirà anche di scoprire i nuovi contenuti del sito UBI Arte che, alla luce dei limiti imposti dall’emergenza sanitaria, si è rinnovato e ulteriormente arricchito per dare al pubblico la possibilità di continuare ad approfondire la conoscenza del patrimonio artistico della banca.

Disponibile, ad esempio, la nuova sezione Un viaggio in Italia: accessibile dalla homepage e dedicata ai luoghi e alle collezioni delle città in cui la banca ha una maggiore presenza, consente il tour virtuale di numerosi palazzi e mostre, con approfondimenti che invitano ad accostarsi al patrimonio artistico sotto una luce nuova.



Ma non finisce qui. Dallo scorso mese di giugno, disponibile sul sito l’e-book UBI Banca Art Guide, una guida che propone 16 percorsi o “walking tour” in altrettante città italiane, da Cuneo a Cosenza: il progetto è un invito a riappropriarsi degli spazi urbani, alla scoperta di beni architettonici e culturali spesso vicini ma poco conosciuti, e a tornare a visitare in forma autonoma, anche da remoto rimandando la visita dal vivo, i beni di UBI Banca e i luoghi dell’arte e della cultura che si trovano in località limitrofe.