Invimit SGR chiude un 2017 da record

(Teleborsa) – Un 2017 boom per Invimit SGR, società cpontrollata dal MEF che si occupa delle grandi dismissioni di immobili pubblici. “Possiamo considerare il 2017 per Invimit un anno straordinario e di grandi successi”, ha dichiarato oggi il suo presidente, Massimo Ferrarese, in occasione dell’ultimo CdA dell’anno.

Con le operazioni di fine anno la massa gestita di Invimit raggiunge 1,2 miliardi di euro, con un portafoglio di oltre 180 immobili che comprende palazzi di grande valore storico e artistico, tra i più prestigiosi d’Italia, e un fatturato che segna un +50% rispetto all’anno precedente e che ci consente di operare in piena sostenibilità economica.

“Un risultato ottenuto grazie alle giuste strategie e ad un grande gioco di squadra. Per tutto questo ringrazio il grande lavoro svolto dal nostro amministratore delegato Elisabetta Spitz, da tutti i colleghi Consiglieri e dall’intera nostra struttura”, ha concluso il presidente Ferrarese.