Invimit mette in vendita una serie di asset immobiliari in 15 città

(Teleborsa) – Invimit Sgr società partecipata al 100% dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha messo in vendita 144 unità immobiliari, oltre a 13 asset da cielo a terra, situati in 15 diverse città italiane, per un valore di partenza di 93 milioni di euro.

Prosegue così l’attività di dismissioni pubbliche, che segue una prima selezione di immobili messi in vendita a luglio, che ha suscitato molto interesse sul mercato: da luglio ad oggi sono stati registrati 150 mila accessi al sito che si contraddistingue per la trasparenza e la completezza della documentazione di tutte le unità immobiliari frazionate (scheda dell’immobile, planimetrie, visure catastali ecc.).

Le vendite Invimit si caratterizzano per la loro vicinanza alle famiglie e agli investitori, grazie anche al supporto di personale qualificato che mediante un call center esterno rilascia tutte le informazioni e fissa gli appuntamenti per le visite. Il coinvolgimento dei notai rappresenta un ulteriore importante supporto sia in fase di ricezione delle offerte che in caso di offerte concorrenti, nella fase dei rilanci, fino all’aggiudicazione definitiva.

Tutto il processo di dismissioni è pensato non solo in funzione della vendita, ma anche per far conoscere le potenzialità del patrimonio immobiliare pubblico, per razionalizzare, ma anche migliorare i rendimenti degli immobili in gestione, per essere sul mercato e pronti a dialogare con il mercato.

