Investment Day Special Edition, Alleanza Assicurazioni al fianco delle famiglie con SDA Bocconi

editato in: da

(Teleborsa) – Nell’ambito del proprio Programma Nazionale di Educazione Finanziaria, Alleanza Assicurazioni organizza un Investment Day Special Edition in collaborazione con SDA Bocconi, School of management. La nuova masterclass offrirà l’opportunità di approfondire le conoscenze degli strumenti finanziari, perfezionare la capacità di gestione dei nuovi rischi e apprendere il valore della sostenibilità nelle scelte di investimento. Sarà l’occasione per scoprire come migliorare la capacità di pianificazione familiare grazie all’esperienza di docenti universitari ed esperti di fama internazionale in ambito economico-finanziario. Sono previsti due appuntamenti digitali: il 21 e il 28 settembre dalle 18:30 alle 19:30.

Il Talk iniziale vedrà la presenza di Davide Passero (CEO Alleanza Assicurazioni) e del Prof. Gianmario Verona (Rettore Università Bocconi). Modera il Prof. Giampaolo Gabbi (Direttore formazione su commessa Istituzioni finanziarie di SDA Bocconi).

Anche per quest’anno Alleanza aderisce al “Mese dell’Educazione Finanziaria”, per continuare così a favorire una maggiore consapevolezza tra le famiglie italiane su tematiche come risparmio, investimenti, previdenza e protezione, attraverso la condivisione di informazioni su prodotti e regole talvolta di difficile comprensione specie nella complessità del contesto economico e sociale attuale. Verrà così promosso l’Investment Day – “La pianificazione è Donna”, un ciclo di tre appuntamenti orientati al mondo femminile per approfondire tematiche come la gestione del budget familiare, del risparmio e degli strumenti disponibili per proteggersi dai rischi.