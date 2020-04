Investitori, da Social Covid Bond CDP impatto sociale positivo a lungo termine per imprese e territori

editato in: da

(Teleborsa) – Il Covid-19 Social Response Bond emesso da Cassa Depositi e Prestiti per sostenere imprese e territori duramente colpiti dall’emergenza Coronavirus avrà un positivo impatto sociale a lungo termine, contribuendo anche a ridurre gli effetti negativi sul mercato del lavoro e a rafforzare le infrastrutture sanitarie. Gli investitori coinvolti nell’operazione commentano positivamente l’emissione, considerandola molto in linea con le esigenze dell’Italia nella difficile situazione in corso.

“In un momento di emergenza nazionale, CDP ha utilizzato i social bond per raccogliere capitali per importanti esigenze sociali”, ha commentato James Hay, Investment Associate di Mainstreet Partners, aggiungendo che i Socially Responsible Investors a cui si rivolge l’iniziativa “condividono il desiderio di CDP di fornire assistenza urgente alle comunità e alle imprese che hanno un disperato bisogno di supporto finanziario”. Secondo Hay le azioni di CDP “manterranno a galla le imprese locali, contribuendo a salvare posti di lavoro e a migliorare – di raccordo con gli enti locali – le infrastrutture sanitarie, producendo un impatto sociale a lungo termine”.

Per un altro investitore, che preferisce rimanere anonimo, “data la situazione dell’Italia, ha molto senso per CDP emettere un social bond”. Inoltre, ha aggiunto “sappiamo che CDP è un emittente serio, con un forte mandato di sostenibilità, buona trasparenza, disponibilità al confronto e con una reportistica di qualità sull’impatto delle proprie iniziative“.

Il Social Covid-bond, ha sottolineato un terzo investitore, “ha valenza sociale particolarmente marcata in quanto diretto al mantenimento del tessuto economico e sociale del paese, fondamento per ogni progetto di sviluppo futuro”.

Con questa emissione CDP è stato il primo emittente a riaprire il mercato italiano dei capitali dopo l’inizio della crisi Covid-19 ed è anche la prima National Promotion Institution europea ad emettere un Covid-19 Social Response Bond in linea con i principi pubblicati dall’International Capital Market Association (ICMA).

(Foto: Greta Gabaglio/123RF)