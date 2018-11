Investitalia: costi a Palazzo Chigi per 300 milioni

editato in: da

Secondo l’articolo 18 della Legge di Bilancio, nel 2019 verrà istituita Investitalia, struttura di missione alle dipendenze del Presidente del Consiglio.

Se l’articolo dovesse essere approvato insieme alla legge, la nuova struttura dovrà occuparsi di analisi, valutazione, gestione e controllo degli investimenti pubblici. La spesa autorizzata per supportare il progetto sarebbe di 25 milioni ogni anno a partire dal 2019. Secondo però l’ “Osservatorio sui conti pubblici italiani” di Carlo Cottarelli, l’istituzione della struttura Investitalia genererà un aumento dei costi di gestione per la Presidenza del Consiglio. Lo riporta un articolo a firma di Carlo Valdes pubblicato sul sito dell’Osservatorio.

Il 14 luglio 2018 l’Osservatorio aveva analizzato come “i costi di gestione della Presidenza del Consiglio” fossero scesi da 374 milioni di euro nel 2011 a 262 milioni di euro nel 2016, ma avessero registrato un aumento a 277 milioni di euro nel 2017. Nell’analisi del 2018 si legge: “Avevamo segnalato che il recente aumento era dovuto principalmente a spese per il personale di nuove strutture di missione e di diretta collaborazione della Presidenza. A quelle strutture di missione si aggiungerà dall’anno prossimo anche Investitalia“.

Non sono ancora disponibili i rendiconti finanziari del 2018: per questo motivo non è possibile sapere se le spese della Presidenza del Consiglio “legate alle strutture di missione siano ulteriormente aumentate nel corso del 2018”. Secondo però una stima dell’Osservatorio “se i costi per quest’anno fossero rimasti al livello del 2017, allora l’istituzione di Investitalia potrebbe portare i costi di gestione della Presidenza del Consiglio a 302 milioni nel 2019, un valore molto simile al costo di gestione del 2013 (310 milioni), e 15 punti percentuali più alto di quanto costava la Presidenza del Consiglio nel 2016. Inoltre l’aumento di spesa previsto per il 2019 cancellerebbe il 22 per cento dei risparmi conseguiti tra il 2011 e il 2016″.

In particolare, il comma 3 dell’articolo 18 della Legge di Bilancio è ritenuto “preoccupante“, in quanto stabilisce che alla struttura di missione venga assegnato personale, anche estraneo alla Pubblica Amministrazione. E come l’analisi sottolinea: “Esponenti del governo hanno più volte dichiarato che la possibilità di assumere personale esterno alla PA permetterà alla struttura di dotarsi delle figure professionali di livello elevato”.

Tuttavia, ciò comporterebbe un notevole aumento di spesa: in passato, le strutture della Presidenza del Consiglio erano “cresciute di anno in anno proprio per l’abitudine di ogni nuovo governo ad assumere nuovo personale, senza mai dismettere le strutture create dai governi precedenti. Sembrerebbe che si stia tornando alle vecchie abitudini”.