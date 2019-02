Investimenti, MIT: chiesti 19 miliardi per manutenzione e trasporti

editato in: da

(Teleborsa) – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha chiesto 19 miliardi per finanziare interventi improcrastinabili di messa in sicurezza del territorio nazionale e di impulso al trasporto, sia locale che nazionale, su un totale di 43,6 miliardi di euro stanziati dalla Legge di Bilancio per il Fondo investimenti 2019.

Questa amministrazione, si legge nella nota ufficiale, auspica che il Ministero dell’Economia e delle Finanze voglia accogliere le richieste avanzate, nello spirito di comune consapevolezza che sia assolutamente indispensabile implementare l’opera di manutenzione dell’esistente e l’ammodernamento degli attuali sistemi di trasporto.