Investimenti, Italia fra i più virtuosi su tema sostenibilità

editato in: da

(Teleborsa) – Se il tema sostenibilità non fa presa sugli investimenti, anche per carenza di informazioni, consapevolezza e proposte, l’Italia si distingue con percentuali più alte di chi prende decisioni di investimento e risparmio tenendo in considerazione i fattori ESG (Environment, Social and Governance).

Un sondaggio commissionato da Vontobel Asset Management su 4.600 intervistati in 14 paesi del mondo, evidenzia che l’ESG rimane un approccio molto minoritario nel mondo degli investimenti e del risparmio. A livello globale, solo il 29% degli intervistati ha preso decisioni di risparmio e di investimento secondo i principi ESG.

Una delle ragioni della mancanza di conoscenza tra gli investitori è la carenza di informazioni – il 47% dei partecipanti allo studio afferma di desiderare maggiori informazioni dai propri intermediari- e l’altro è l’assenza di proposte concrete poiché solo il 17% dei partecipanti all’indagine ha ricevuto una proposta dal proprio consulente in merito alle opportunità ESG.

L’Italia è fra i paesi virtuosi con il 41% di investimenti sostenibili, subito dietro al Brasile che vanta una percentuale del 44%. Resta bassa però la percentuale di coloro che hanno ricevuto delle proposte di investimento ESG dai propri intermediari (17%), mentre emergono risultati incoraggianti per il futuro: gli investitori italiani sarebbero disposti a destinare il 49% di un ipotetico portafoglio di 100.000 euro ad investimenti in linea con questi principi. In più, lo studio mostra che il 23% degli intervistati italiani ritiene che le aziende che si comportano in modo etico saranno più redditizie nel lungo termine e questo rappresenta una grande opportunità di crescita degli investimenti.

L’investimento sostenibile è un tema caldo per il settore dell’asset management negli ultimi anni. I Principles for Responsible Investment delle Nazioni Unite, lanciati più di dieci anni fa, sono oggi un progetto globale in crescita, con più di 2.300 membri che rappresentano complessivamente 85 trilioni di dollari USA in asset gestiti.