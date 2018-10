Investimenti: cosa sono i PIC ed i PAC e a chi sono adatti

editato in: da

Una delle domande più frequenti di chi ha a disposizione un bel gruzzolo da investire riguarda il market timing, cioè il momento in cui bisogna farlo. In particolare quando è arrivata l’occasione giusta, conviene investire tutto e subito o gradualmente con versamenti periodici nel tempo?

Questi due tipi di approcci rappresentano modalità diverse di investire: il PIC è il piano di investimento di capitale e corrisponde alla possibilità di investire tutto in un’unica soluzione, mentre il PAC è il piano di accumulo capitale che permette di investire tante somme di denaro nel tempo e con regolarità.

Entrambi hanno vantaggi e svantaggi da valutare prima di decidere realmente di investire i propri risparmi. Il PIC è utile per chi ha una somma consistente già a disposizione e punta ad un ritorno a lungo termine, ma per avere una capitalizzazione bisogna considerare il market timing, cioè il momento in cui investire. Se i mercati si trovano ai minimi, i PIC possono catturare le potenzialità previste in caso di rialzo. Viceversa se l’investimento viene fatto quando i prezzi sono elevati, sarà complicato sfruttare un potenziale rialzo.

Il PAC invece permette ad un risparmiatore di investire una quota mensile, in genere 50 euro come valore minimo, e punta a formare un patrimonio per realizzare obiettivi a lungo termine. Si può sottoscrivere con periodicità mensile, trimestrale, semestrale o annuale. Rispetto al PIC è una modalità decisamente più flessibile perché si può modificare l’importo del versamento mensile, sospendere in qualsiasi momento il piano di investimento o disinvestire tutto quando si preferisce.

Date le caratteristiche, il PIC è per chi non vuole investire con rischio ma puntare ad un ritorno sicuro anche se meno redditizio rispetto ad altri piani di investimento. In genere è preferito da chi ha già una pensione o da chi ha ereditato una somma di denaro importante. Il PAC è collegato strettamente al market timing ed è destinato a giovani investitori, lavoratori che vogliono investire piccole somme o genitori che puntano ad ottenere un capitale per i figli.

In linea di massima si tratta di due tipi di investimenti nettamente differenti, spetta quindi al singolo soggetto che tipo di profilo avere, i rischi che vuole assumere in base al tempo e i costi da sostenere.