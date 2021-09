Intesa Sp: a Vladivostok mostra sul vedutismo veneziano

editato in: da

(Teleborsa) – Intesa Sanpaolo apre a Vladivostok la mostra “Sotto il cielo di Venezia. Vedute del Settecento dalle collezioni Intesa Sanpaolo” in occasione dell’Eastern Economic Forum – uno dei forum economici più grandi in Russia – in programma nella città russa dal 2 al 4 settembre.

La mostra, in programma dal 3 settembre al 7 novembre alla Galleria Nazionale di Primorye di Vladivostok, indaga il vedutismo a Venezia, genere che si è affermato rapidamente grazie alla produzione dei maestri della pittura veneta del Settecento che hanno contributo alla diffusione dell’immagine e del mito della città lagunare in tutta Europa, potendo contare anche sul folto pubblico di acquirenti rappresentato dai viaggiatori del Grand Tour.

L’esibizione – si legge nella nota ufficiale – “nasce in sinergia fra Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia e l’Ambasciata Italiana a Mosca e crea un ponte ideale fra le Gallerie d’Italia, i musei della Banca, e la Galleria Nazionale Primorye di Vladivostok. Anche il pubblico internazionale del prestigioso Eastern Economic Forum potrà così ammirare le incantevoli vedute di Venezia dipinte da Canaletto, Francesco Guardi, Michele Marieschi e Hendrik Frans van Lint. Le opere esposte provengono dalle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo a Vicenza, che conservano la raccolta di arte veneta del Settecento insieme a una delle principali collezioni di icone russe in Occidente, recentemente esposta in un rinnovato allestimento permanente”.