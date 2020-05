Intesa Sanpaolo Vita assume controllo di RBM Assicurazione Salute

editato in: da

(Teleborsa) – Intesa Sanpaolo Vita, nei giorni scorsi, ha assunto il controllo di RBM Assicurazione Salute, acquistando direttamente per cassa dal Gruppo RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1 azione al prezzo di 325 milioni di euro. Confermato anche il piano di incremento della partecipazione fino al 100% del capitale, in modo progressivo dal 2026 al 2029, che avverrà ad un prezzo di acquisto determinato in base al raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti, secondo una formula mista patrimoniale e reddituale.

Con questa operazione – autorizzata dall’IVASS lo scorso 16 aprile – il Gruppo Intesa Sanpaolo rafforza significativamente il proprio posizionamento nel business Salute, cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo 2015-19. La nuova Compagnia – che prenderà il nome di “Intesa Sanpaolo RBM Salute” – vede la conferma di Marco Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale della prima Compagnia assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di premi e una quota di mercato del 18%. Nella classifica dei gruppi assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il secondo operatore in Italia, con 690 milioni di euro di premi ed una quota di mercato del 21,5%.

Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgerà sia alla clientela tradizionale di RBM Assicurazione Salute (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla clientela retail ed imprese di Intesa Sanpaolo.

L’accordo di servicing con il partner strategico Previmedical – la più grande rete medicale convenzionata in Italia (con oltre 113.000 strutture tra Ospedali, Case di cura, Centri diagnostici, Laboratori di analisi, Fisioterapisti e Studi Dentistici) – metterà a disposizione della clientela di Intesa Sanpaolo RBM Salute terapie e cure di elevata qualità e a condizioni economiche vantaggiose rispetto alla media di mercato.

Nicola Maria Fioravanti, AD di Intesa Sanpaolo Vita, Responsabile della Divisione Assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato Presidente di Intesa Sanpaolo RBM Salute, ha dichiarato: “La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento significativo per la storia del nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un passaggio fondamentale verso un futuro che vogliamo vivere da protagonisti nel comparto della protezione ed in particolare nella tutela del bene più importante, la salute. L’integrazione di RBM Assicurazione Salute, oltre a rafforzare il nostro posizionamento come Wealth Management & Protection Company, conferma la volontà di raggiungere la leadership nel business non-motor retail e di affermare il nostro modello di successo di banca assicurazione”.

Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold, ha dichiarato: “La sottoscrizione di questa partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che vede l’ingresso di Intesa Sanpaolo Vita nel capitale di RBM Assicurazione Salute, rappresenta un’ulteriore conferma della validità del progetto industriale lanciato dal nostro Gruppo agli inizi degli anni 2000 nel settore del Welfare Contrattuale. Abbiamo sempre creduto che la sostenibilità del Sistema di Sicurezza Sociale del nostro Paese non possa prescindere da una collaborazione virtuosa tra Pubblico e Privato e abbiamo investito, negli ultimi anni, passione e risorse per dimostrarlo. Oggi siamo convinti che, grazie alla presenza di un partner come Intesa Sanpaolo, questo progetto possa finalmente arrivare a pieno compimento, mettendo a disposizione del Paese un importante strumento per affrontare la ripresa ed il futuro”.