Intesa Sanpaolo, via all’ELITE Lounge 2021 con 20 startup italiane

(Teleborsa) – Intesa Sanpaolo ha dato il via al programma ELITE Lounge 2021, attraverso il quale punta all’accelerazione finanziaria di 20 startup italiane, individuate tra i programmi sostenuti da Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle aziende ad alto contenuto di innovazione. L’iniziativa rientra nella più ampia e pluriennale partnership fra il gruppo bancario, ELITE (il private market di Euronext che connette le imprese a diverse fonti di capitale per accelerarne la crescita) e Piccola Industria Confindustria per accompagnare le PMI in percorsi di formazione, crescita dimensionale e apertura al mercato dei capitali.

Le 20 startup della seconda ELITE Lounge di Intesa Sanpaolo sono: A.L.B.A. Robot, Aircnc, B&C (Barberino’s), Biova Project, Contents, Flying Basket, Fratelli Desideri, Gioielleria Italiana, Gle Holding, Italia Rimborso, Italia33, Nterilizer, Out of, Patchai, Sardex, Thujia: Ethical Antidote, Trackting, Vlab, We Students, Wodpod.

In più di tre anni dalla prima Lounge, Intesa Sanpaolo ha affiancato in questo percorso oltre 200 imprese provenienti da tutta Italia. Quest’anno saranno innovazione e sostenibilità i principali temi del percorso di formazione rivolto alle startup provenienti da 9 regioni d’Italia e appartenenti a diversi settori industriali. Per alcune di esse, in collaborazione con ELITE, Intesa Sanpaolo ha sottoscritto basket bond per un ammontare pari a 130 milioni di euro.



“Con l’iniziativa di oggi consolidiamo la storica collaborazione con ELITE e Piccola Industria Confindustria – ha commentato Anna Roscio, Executive Director Sales&Marketing Imprese Intesa Sanpaolo – In particolare, grazie a questa lounge dedicata alle startup, confermiamo la nostra fiducia nei confronti delle aziende nuove e innovative. Rinnoviamo il nostro tradizionale affiancamento alle PMI e alle startup ampliando le loro opportunità di crescita per farle accedere a un percorso altamente qualificante, che consente di aumentare la competitività e accelerare la crescita dimensionale e manageriale“.

“Siamo oggi felici di dare il benvenuto in ELITE a un gruppo di 20 startup italiane – ha affermato Marta Testi, AD ELITE (Gruppo Euronext) – Il nostro compito è quello di accelerarne la crescita e creare valore mettendole in contatto con nuove competenze, con oltre 1.600 imprese ELITE con cui poter accrescere il loro business, con i partner e le soluzioni di finanza a supporto della loro crescita. Ci auspichiamo che ELITE sia un ambiente virtuoso per queste 20 realtà imprenditoriali e che possa contribuire alla loro managerialità, alle loro performance e al consolidamento di nuove competenze nella certezza che la finanza non è il fine, ma il miglior mezzo per trasformare le migliori idee in realtà di successo”.