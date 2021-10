Intesa Sanpaolo sostiene progetto economia circolare Bierreti

(Teleborsa) – Intesa Sanpaolo finanzia per 2,5 milioni di euro un progetto di economia circolare di Bierreti, azienda Porto Viro, specializzata nel trasporto a temperatura controllata di prodotti alimentari. L’operazione, conclusa in stretta collaborazione con il Circular Economy Desk di Intesa Sanpaolo Innovation Center guidato da Maurizio Montagnese, rientra nel plafond di 6 miliardi che Intesa Sanpaolo ha destinato alla transizione delle imprese verso un nuovo modello di sviiluppo sostenibile.

Il finanziamento servirà per aumentare il livello tecnologico dell’Hub di logistica refrigerata dell’azienda e prevede l’implementazione dell’impianto fotovoltaico, il completo recupero e riutilizzo dell’acqua d’irrigazione, l’utilizzo di materiale di riporto riciclato, l’installazione di un impianto luci a LED che consentirà un abbattimento di 15.000 ton/anno di CO2 e, infine, il taglio del 57% dell’utilizzo di refrigerante per le unità frigorifere, con una riduzione delle emissioni di CO2 pari a 240 ton/anno.

“Si fa sempre più strada negli operatori del mondo del trasporto e della logistica, la consapevolezza dell’importanza sociale della riduzione dell’impatto ambientale”, ha dichiarato Robertino Bonato, socio Bierreti, ric ordado che “l’impianto sarebbe stato realizzato all’interno del Parco Regionale del Delta del Po, riserva Mab Unescu”.

“La sostenibilità ambientale e la transizione green sono aspetti imprescindibili per la crescita e la competitività delle imprese che, come Bierreti, credono in un processo produttivo rivolto alla riduzione degli impatti ambientali”, ha sottolineato Francesca Nieddu, direttore regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia Intesa Sanpaolo, citando alcuni prodotti e servizi dedicati come S Loan, i green bond ed i finanziamenti a valere sul plafond di 6 miliardi di euro dedicato alla circular economy.