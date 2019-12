Intesa Sanpaolo sostiene Consorzio PAN. Grandi: “Focus su sociale e sostenibilità”

editato in: da

(Teleborsa) – “Intesa Sanpaolo sostiene il Consorzio PAN sin dalle sue origini perché è un interlocutore serio che offre una rete di servizi qualificati e diversificati per aiutare le famiglie nelle difficoltà quotidiane”.

E’ quanto affermato da Paolo Maria Grandi, Presidente Consorzio Pan e Chief Governance Officer di Intesa Sanpaolo, intervenendo al convegno sui servizi all’infanzia 0-6 organizzato dal Consorzio Pan – Investire sul futuro. Sfide, Opportunità, Pratiche, a cui ha partecipato anche Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia.

“Il Gruppo – ha sottolineato – anche grazie all’esperienza di Banca Prossima oggi diventata Direzione Impact di Intesa Sanpaolo, ha ereditato un modo diverso di fare banca, che consiste in numerose iniziative in ambito sociale, capillari sul territorio, e un modo di essere presenti a fronte delle esigenze delle persone”.

“Le iniziative con il Consorzio PAN – ha concluso Grandi – sono in continuità con questa evoluzione di Intesa Sanpaolo in una banca d’impatto, trasformazione fortemente voluta dal CEO Carlo Messina che ha deciso di dedicare a questi temi un appuntamento annuale per condividere con tutti gli stakeholder i pilastri del Gruppo in ambito di sostenibilità, sociale e ambientale”.