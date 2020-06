Intesa Sanpaolo sostene filiera San Lorenzo: accordo per credito a fornitori

editato in: da

(Teleborsa) – Intesa Sanpaolo ha siglato un nuovo accordo di collaborazione con Sanlorenzo, leader mondiale per numero di yacht di alta gamma per sostenere le piccole e medie imprese che compongono la rete di fornitura.

Grazie all’accordo, i fornitori di Sanlorenzo potranno accedere a una linea di credito di 50 milioni di euro messa a disposizione dalla Banca per anticipare i crediti commerciali vantati nei confronti del produttore di yacht. L’operazione si sostanzia in un programma di Supply Chain Finance, che si avvale dello strumento del reverse factoring, utilizzando strumenti innovativi (una piattaforma digitale permette di ottimizzare la gestione del fabbisogno finanziario aziendale).

L’iniziativa si inserisce nel contesto più generale del Programma Filiere sviluppato da Intesa Sanpaolo per far crescere le filiere produttive di eccellenza del sistema imprenditoriale italiano. Un progetto – sottolinea la banca – con ricadute significative anche per il sistema industriale della Liguria, dove ad oggi sono stati sottoscritti 13 contratti di filiera, per un volume di affari di oltre 1 miliardo di euro.

Sanlorenzo ha un sistema produttivo dislocato nei quattro siti produttivi situati a La Spezia, Ameglia, Viareggio e Massa, all’interno del principale distretto della nautica in Europa, circoscritto tra le Alpi Apuane e il Mar Tirreno. In un raggio di 50 km tra il nord della costa toscana e la riviera ligure di Levante sono infatti storicamente presenti le oltre 1.500 imprese artigiane di eccellenza (specializzate nelle diverse fasi dalla laminazione, alla carpenteria, alla falegnameria) con cui Sanlorenzo collabora e che intervengono in ogni fase della produzione di uno yacht realizzato a mano e su misura secondo le specifiche richieste degli armatori.

“Siamo molto soddisfatti di questa operazione siglata con un partner di eccellenza quale Intesa Sanpaolo che pone grande attenzione ai distretti territoriali italiani”, commenta Massimo Perotti, Presidente Esecutivo di Sanlorenzo, spiegando che questo strumento offre alle aziende fornitrici “uno strumento di supporto concreto, in un momento delicato come quello attuale, per continuare a crescere e svilupparsi”.

Per Teresio Testa, responsabile della Direzione Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria di Intesa Sanpaolo, “siamo di fronte a eventi straordinari: per ripartire, bisogna fare sistema ed essere saldi nella filiera”. “Le aziende più forti in questo momento – sottolinea – devono farsi un po’ carico, insieme al sistema bancario, delle aziende della filiera, dimensionalmente più piccole e quindi più fragili”.