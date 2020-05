Intesa Sanpaolo sigla memorandum con TIM e Google per sviluppo servizi Cloud

editato in: da

(Teleborsa) – Intesa Sanpaolo ha siglato un Memorandum of Understanding con TIM e Google per la realizzazione di un importante progetto finalizzato a fornire a Intesa Sanpaolo i servizi cloud di Google, sui Data Center italiani di TIM.

L’ambizioso progetto prevede l’apertura a Torino di un’innovativa infrastruttura tecnologica per l’erogazione dei servizi di Google Cloud, oltre che l’apertura di un importante centro dedicato all’intelligenza artificiale, alla formazione e al sostegno professionale delle start up attraverso iniziative da definirsi insieme tra Intesa Sanpaolo, TIM e Google Cloud. E’ prevista poi la costruzione di un’altra Google Cloud Region a Milano per garantire la continuità operativa. Entrambe le Cloud Region verranno realizzate secondo le più recenti best practice di sostenibilità ambientale e saranno carbon neutral, nel rispetto delle linee guida del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Il progetto, una volta raggiunto l’accordo tra le parti su tutti i termini e le condizioni contrattuali, e ottenuto il necessario clearing dalle Autorità competenti, consentirà a Intesa Sanpaolo di avvalersi delle tecnologie più moderne ritagliate sulle proprie esigenze.I servizi di Google Cloud nelle Cloud Region, nello stesso tempo, saranno anche al servizio del Paese e delle imprese italiane, dando un contributo decisivo all’accelerazione della digitalizzazione del Sistema Italia.

Massimo Proverbio, Chief IT, Digital & Innovation Officer di Intesa Sanpaolo afferma che l’accordo “punta a trasformare Intesa Sanpaolo in una IT Digital Company capace di fornire a famiglie e imprese servizi altamente innovativi” e di dare “ulteriore slancio nella diffusione della cultura digitale del Gruppo”.

“Siamo molto felici che Intesa Sanpaolo abbia scelto TIM e Google per questo progetto strategico non solo per la Banca ma anche per il Paese”, sottolinea Carlo D’Asaro Biondo, Executive Vice President TIM – Cloud Project, parlando di una “partnership di lunga durata per la creazione di un’infrastruttura all’avanguardia”.

Fabio Fregi, Head of Google Cloud Italy, mette in luce che “Google ha deciso di aprire due Cloud region in Italia per supportare le aziende italiane nella loro digitalizzazione e nella definizione delle opportunità di crescita future”.