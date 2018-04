Intesa Sanpaolo riceve offerta vincolante da Intrum per NPL

editato in: da

(Teleborsa) – Intesa Sanpaolo ha ricevuto da Intrum un’offerta “vincolante” per una partnership strategica riguardante i crediti deteriorati (NPL).

Lo precisa il gruppo che mette a tacere le indiscrezioni della giornata di oggi 16 aprile che anticipavano la notizia.

L’offerta prevede in sintesi la creazione in partnership tra Intesa e Intrum di una piattaforma di primo piano nel servicing di NPL nel mercato italiano e la cessione e cartolarizzazione di un rilevante portafoglio di crediti in sofferenza del gruppo Intesa Sanpaolo: “una delle più importanti operazioni realizzate nel mercato italiano, pari a 10,8 miliardi di euro al lordo delle rettifiche di valore”.

L’offerta di Intrum prevede una valutazione della piattaforma di servicing di Intesa Sanpaolo pari a circa 0,5 miliardi di euro e dei crediti in sofferenza oggetto di cartolarizzazione pari a circa 3,1 miliardi di euro, il che si tradurrebbe in una plusvalenza di circa 400 milioni di euro dopo le imposte nel conto economico consolidato di Intesa.

L’offerta verrà sottoposta al Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo convocato per il prossimo 17 aprile.