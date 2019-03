Intesa Sanpaolo punta a crescere in Cina

editato in: da

(Teleborsa) – Intesa Sanpaolo vuole punta ad incrementare la sua presenza in Cina e valuterà come agire nell’ambito del Memorandum of Understanding (MoU) su cui stanno lavorando i governi di Italia e Cina una volta che il quadro sarà definito. Lo ha detto il Presidente Gian Maria Gros-Pietro durante un evento a Milano.

“Non so qual è il contenuto del Memorandum Of Undestanding del Governo. Lo immagino come una sorta di cornice e quando questa cornice sarà definita vedremo come collocarci al suo interno. Noi siamo presenti in Cina, a Pechino, a Shanghai, a Hong Kong e intendiamo incrementare la nostra presenza” – ha detto il numero uno dell’istituto bancario -. “Abbiamo una quota di minoranza in Bank Qingdao e abbiamo un’iniziativa di wealth management, quindi riteniamo che la Cina sia un Paese interessante per il nostro futuro e crediamo di poter fare qualcosa di utile anche per quel Paese”.