Intesa Sanpaolo Private Banking sostiene Maratona dles Dolomites

editato in: da

(Teleborsa) – Intesa Sanpaolo Private Banking sostiene la Maratona dles Dolomites, la competizione ciclistica che si svolge sulle Dolomiti. La banca private del Gruppo rinnova cos’, per l’ottavo anno consecutivo, il proprio sostegno a questo prestigioso evento sportivo, in qualità di gold partner.

Con questo impegno, Intesa Sanpaolo Private Banking è al fianco di quella che è considerata la Regina delle Granfondo internazionali.

Il tema della manifestazione è l’Arte o “Ert”, per dirla in lingua ladina. Per questo motivo Intesa Sanpaolo Private Banking promuove la mostra “Painting is back”, recentemente inaugurata presso Gallerie d’Italia a Milano, con l’offerta di un biglietto gratuito ai partecipanti.

“Il ciclismo – afferma Andrea Ghidoni, Direttore Generale di Intesa Sanpaolo Private Banking – è uno sport affascinante: impone strategia, dedizione e lucidità. Premia la determinazione del singolo, così come il lavoro di squadra. Tutti valori in cui Intesa Sanpaolo Private Banking si riconosce”-

“Il nostro impegno – sottolinea – è particolarmente apprezzato dai nostri clienti assistiti da oltre 880 private banker che gestiscono complessivamente più di 117 miliardi di euro di patrimoni”.